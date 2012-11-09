В футбольной коррупции обвиняются около 600 человек

На скамье подсудимых вроцлавского окружного суда 36 человек. Это спортивные функционеры, наблюдатели футбольной федерации, судьи, тренеры, а также футболисты. Их обвиняют в купле-продаже результатов матчей национальной футбольной лиги.

«Обвинения касаются участия в организованной преступной группировке, члены которой подкупали участников спортивных состязаний – судей, наблюдателей, а в некоторых случаях также непосредственно футболистов», - цитирует заявление прокурора Радио Свобода.

Прокуратура расследовала действия преступной группировки в 2003-2005 годах. Ее шеф – Рышард Ф., псевдоним «Парикмахер» с августа т.г. находится в следственном изоляторе. Ранее он пытался скрыться от следствия.

В обвинительном заключении прокуратуры содержится 111 обвинений, которые будут зачитываться в течении трех дней. Судебное заседание во Вроцлаве - первое из серии процессов, поскольку всего обвинения в коррупции услышали около 600 человек. Большинство обвиняемых своей вины не признают.