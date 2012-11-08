Металлист выиграл третий матч в Лиге Европы

Металлист - Русенборг 3:1 (Тайсон 4, Шавьер 70, Торрес 90 3 - Дочкал 42)

В другом матче этой группы сыграли Байер и Рапид (Вена) - 3:0

После четырех туров Металлист и Байер лидируют в группе с 10 очками, у Русенборга - 3 очка, у Рапида - 0. Следующий матч - 22 ноября - лидеры группы сыграют в Харькове. Последнюю игру в группе Металлист проведет в Вене 6 декабря.

Остальные матчи

Группа G. Базель - Видеотон 1:0, Спортинг - Генк 1:1

Группа H. Нефтчи - Рубин 0:1, Партизан - Интер (Милан) 1:3

Группа I. Хапоэль (Кирьят-Шмона) - Спарта (Прага) 1:1, Атлетик - Лион 2:3

Группа J. Лацио - Панатинаикос 3:0, Тоттенхэм - Марибор 3:1

Группа L. Ганновер - Хельсингборг 3:2, Твенте - Леванте 0:0