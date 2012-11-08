«Металлист» отсудил 163 тыс. грн у болельщика

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист».

30 октября судебная коллегия судебной палаты по гражданским делам апелляционного суда Харьковской области рассмотрела гражданское дело по апелляционной жалобе гражданина С. на решение Коминтерновского районного суда Харькова от 18 июня по делу иска клуба «Металлист» к С. о возмещении ущерба.

«Апелляционный суд постановил апелляционную жалобу отклонить, решение Коминтерновского районного суда оставить без изменений (взыскать с С. в пользу ПАО ФК "Металлист" 163201 грн и судебный сбор 1632 грн). Постановление вступает в законную силу немедленно», - сообщили в пресс-службе клуба.

В клубе напомнили, что 18 августа 2011 года на 81-й минуте матча плей-офф раунда Лиги Европы, в котором «Металлист» принимал ФК «Сошо» (Франция), на поле выбежал зритель. Матч был остановлен на две минуты.

Контролирующий и дисциплинарный орган УЕФА после этого инцидента привлек ФК «Металлист» к финансовой ответственности и взыскал штраф в размере 15 тыс. евро. В свою очередь харьковский клуб обратился с судебным иском к болельщику, который выбежал на поле, о возмещении суммы штрафа.