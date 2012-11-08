Днепр проиграл драматичный матч в Неаполе

Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы Наполи - Днепр.

Счет 4:2 (Кавани 7, 77, 88, 90+3 - Федецкий 33, Зозуля 52)

В другом матче группы F АИК - ПСВ зафиксирован счет 1:0.

Это первое поражение Днепра. С девятью баллами после четырех туров он сохраняет первое место в группе. У Наполи - 6 очков, у АИК и ПСВ - по 4. Следующий матч 22 ноября Днепр проведет на выезде против ПСВ, а заключительный - 6 декабря дома против АИК.

Остальные матчи

Группа A. Удинезе - Янг Бойз 2:3, Анжи - Ливерпуль 1:0

Группа B. Виктория Пльзень - Хапоэль (Тель-Авив) - 4:0, Академика - Атлетико 2:0

Группа C. Фенербахче - АЕЛ 2:0, Марсель - Боруссия 2:2

Группа D. Бордо - Маритиму 1:0, Брюгге - Ньюкасл 2:2

Группа E. Мёльде - Стяуа 1:2, Копенгаген - Штутгарт 0:2