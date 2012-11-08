ФФУ оштрафовала Днепр и Металлист

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации футбола Украины принял решение применить значительные финансовые штрафы к клубам «Днепр» и «Металлист» за противоправные действия болельщиков во время встречи этих команд 3 ноября.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины.

«Днепр» и «Металлист» заплатят по 150 тыс. грн.

В ФФУ отметили, что если нарушения со стороны болельщиков ФК «Днепр» повторятся, КДК рассмотрит вопрос о проведении очередного домашнего матча днепропетровского клуба без зрителей.

Кроме того, за демонстрацию на табло стадиона «Днепр Арена» видеоповторов отдельных моментов матча «Днепр» дополнительно должен оплатить 80 тыс. грн штрафа (это уже пятое подряд подобное нарушение днепропетровцев).

ФФУ отметила, что в случае повторения этого нарушения к клубу будут применены максимальные финансовые санкции.

КДК также отстранил на два матча игрока ФК «Металлист» Вильягру Кристиана Карлоса за грубый толчок руками соперника после остановки игры.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в Днепропетровске состоялся матч между командами «Днепр» и «Металлист». Игра со счетом 2:0 завершилась в пользу «Днепра». Поединок между этими командами был крайне напряженным и нервным. Рефери Анатолий Жабченко назначил одиннадцатиметровый, показал 12 желтых карточек и 1 красную. Также он был вынужден во втором тайме прервать встречу на 10 минут из-за задымления на стадионе - болельщики массово использовали пиротехнику.

После игры произошло столкновение фанов «Днепра» с сотрудниками милиции. В результате противоправных действий со стороны болельщиков днепропетровского клуба получил повреждение ноги инспектор патрульной службы Днепродзержинского городского управления милиции. В инспектора попал кирпич, который неизвестный бросил из толпы.

С целью прекращения групповых нарушений общественного порядка были привлечены работники патрульной службы и «Беркута». Всего за правонарушения было задержано 26 человек, которых доставили в разные райотделы милиции Днепропетровска.

По данным милиции, во время матча в комендатуру стадиона за совершение правонарушений также было доставлено 15 человек (11 болельщиков ФК «Металлист» и 4 ФК «Днепр»), на которых составлены соответствующие административные протоколы. При попытке занести на матч пиротехнические изделия было задержано 9 человек.

Кроме этого, за нарушение общественного порядка во время проведения матча было задержано 6 человек (ст. 173 КУоАП-5, ст. 185 КУоАП-1).