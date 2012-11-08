Скандальный Борзов снялся с голосования - у легкоатлетов новый президент

Федерация легкой атлетики Украины избрала своим новым президентом Игоря Гоцула.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня приняли делегаты отчетно-выборной конференции ФЛАУ.

Руководство федерации заранее решило, что конференция будет проведена в закрытом режиме, поэтому журналисты не были допущены на начало заседания, а о результатах конференции было объявлено на пресс-конференции после ее окончания.

Как сообщил журналистам бывшй президент федерации Валерий Борзов, он предлагал провести тайное голосование во время выборов президента федерации, чтобы «избежать давления админресурса на делегатов конференции». Впрочем, это предложение В.Борзова не поддержали, и он в знак протеста снял свою кандидатуру с голосования и покинул зал заседаний.

На пресс-конференции И.Гоцул сказал, что делегаты признали неудовлетворительной работу предыдущего руководства федерации.

Также он сообщил, что первым вице-президентом федерации был избран Евгений Баженков, а вице-президентами - известные украинские легкоатлетки Ольгу Брызгина и Наталья Добрынская.

Отвечая на вопрос журналистов, почему делегаты конференции отказались провести голосование в тайном режиме и подтверждает ли он подозрения относительно давления на делегатов конференции, И.Гоцул сказал, что является советником одного из лидеров Объединенной оппозиции Арсения Яценюка.

«Вы можете представить, чтобы государственные службы меня активно продвигали?», - спросил И.Гоцул.

Как сообщал УНИАН, ранее В.Борзов заявлял, что связывает обвинения в свой адрес и в адрес главных тренеров сборных команд в растрате денег, выделенных на подготовку спортсменов, с намерением власти заменить президента федерации.

22 октября Государственная служба молодежи и спорта Украины опровергла обвинения во вмешательстве в деятельность Федерации легкой атлетики и желании поставить там своего руководителя.

Как отмечалось в заявлении Госслужбы, «обвинения В.Борзова, появившиеся в некоторых СМИ 19 октября относительно вмешательства в деятельность Федерации легкой атлетики Госслужбы молодежи и спорта и желании поставить там своего руководителя, являются безосновательными».

В Госмолодежспорте отметили, что недовольными политикой Федерации легкой атлетики были именно спортсмены, и напомнили, что 28 августа более 30 спортсменов и тренеров, среди которых ведущие легкоатлеты страны, чемпионы, призеры Олимпийских игр, мировых и европейских чемпионатов, пришли на разговор к председателю Государственной службы молодежи и спорта Равилю Сафиуллину и принесли коллективное письмо-жалобу в Госмолодежспорта. В письме легкоатлеты изложили виденье ситуации, которая сложилась с тренировочными сборами, выездами на соревнования, условиями проживания и организацией питания на тренировочных базах. В частности, как заявили легкоатлеты, отношение руководства сборной к вышеупомянутым вопросам и к самим спортсменам не выдерживает никакой критики. Прозвучали сетования на возможные финансовые нарушения, поскольку легкоатлетам стало известно, какие средства в действительности выделяли на тренировочные сборы, соревнования и т.п. на 2011-2012 гг.

3 сентября в Госслужбе молодежи и спорта была создана комиссия по проверке фактов правонарушений, совершенных должностными лицами штатных сборных команд Украины.

После завершения первого промежуточного этапа проверки комиссия выявила несоответствие представленной в отчетных документах информации и фактической. В частности, по одному из эпизодов, согласно документам, были проведены учебно-тренировочные сборы по легкой атлетике в Кисловодске (Россия). В то же время, как подтвердили в России, база, отчетные документы по которой были представлены, на время проведения сборов уже была расформирована. Только по этим тренировочным сборам в Кисловодске есть неподтвержденные документально расходы на общую сумму 21 тыс. долларов. Таких сборов в период с апреля 2011 года по июль 2012 года, согласно документам, было проведено 12. Всего поступило подтверждение фальсификации отчетных финансовых документов на сумму 1 млн 315 тыс. грн.

По словам Р.Сафиуллина, деньги на проведение тренировочных сборов и соревнований не предоставляются Федерации легкой атлетики. Ответственность за использование этих средств возложена на работников штатных команд, в данном случае речь идет о государственном тренере Валерии Александрове, который является первым вице-президентом Федерации легкой атлетики, главном тренере Александре Апайчеве, вице-президенте Федерации, старшем тренере Константине Степанцове, начальнике команды Руслане Руссу.

«Именно за грубое и систематическое нарушение условий контрактов, которые выявила проверка, и были уволены вышеупомянутые лица. Затем дело было передано в органы Службы безопасности Украины. Таким образом, все обвинения В.Борзова являются безосновательными и компрометирующими Государственную службу молодежи и спорта и лично ее руководителей», - подчеркивалось в заявлении.