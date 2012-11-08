Рац о матче с Челси: Минимум ничью мы заслужили

"Просто нам сегодня не подфартило. Мы пропустили два лично для меня непонятных гола, о третьем вообще не говорю. При этом показали хорошую игру, очень красивую, создали много моментов, которые, к сожалению, не смогли реализовать", - рассказал Рац пресс-службе Шахтера.

"Думаю, минимум ничью мы сегодня заслужили. Но… теперь, чтобы пройти дальше, нам нужно выиграть два последних поединка... Конечно, это очень досадно для нас, но, повторюсь, поражения мы не заслужили", - добавил защитник.