Шахтер проиграл Челси на последней минуте
23:35, 07 ноября 2012Спорт
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Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе E между Шахтером и Челси.
Двух голов Виллиана оказалось мало
Челси - Шахтер 3:2 (Торрес 6, Оскар 40, Мозес 90+3 - Виллиан 9, 47)
Во втором матче этой группы Ювентус - Норшелланд 4:0
Остальные матчи:
Группа F. Валенсия - БАТЭ 4:2, Бавария - Лилль 6:1
Группа G. Бенфика - Спартак 2:0, Селтик - Барселона 2:1
Группа H. Клуж - Галатасарай 1:3, Брага - МЮ 1:3
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