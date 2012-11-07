Шахтер проиграл Челси на последней минуте

23:35, 07 ноября 2012
Спорт
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Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе E между Шахтером и Челси.

Двух голов Виллиана оказалось мало

Челси - Шахтер 3:2 (Торрес 6, Оскар 40, Мозес 90+3 - Виллиан 9, 47)

Во втором матче этой группы Ювентус - Норшелланд 4:0

Остальные матчи:

Группа F. Валенсия - БАТЭ 4:2, Бавария - Лилль 6:1

Группа G. Бенфика - Спартак 2:0, Селтик - Барселона 2:1

Группа H. Клуж - Галатасарай 1:3, Брага - МЮ 1:3

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