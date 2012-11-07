В ряде регионов Украины вообще нет незаангажированных СМИ – исследование

В ряде регионов Украины вообще нет незаангажированных средств массовой информации, а профессиональный уровень журналистов падает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказала Светлана Еременко, руководитель проекта по мониторингу региональных СМИ о «джинсы» и соблюдения профессиональных стандартов журналистики украинского образовательного центра реформ.

Она сообщила, что с февраля Украинский образовательный центр реформ проводил мониторинг СМИ, в котором приняли участие 19 экспертов и который охватил Львовскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую области и АР Крым.

Согласно данным мониторинга, региональные СМИ перед парламентскими выборами, по словам С.Еременко, «потеряли всяческие тормоза», что продемонстрировало катастрофический рост количества «политической джинсы». В частности, показатель заказных материалов в этих СМИ в марте составлял 14,2%, в июне – 20%, в сентябре – 27,8%.

В то же время, по словам эксперта, самые высокие показатели количества «джинсы» в региональных печатных медиа зафиксированы в Сумах – 34% и в Харькове – 33%, меньше заказных материалов печатали медиа в Донецке, Крыму и Львове. При этом показатели Львова С.Еременко объяснила тем, что «джинса» там больше распространялась в электронных СМИ, чем в печатных.

Кроме того, С.Еременко подчеркнула, что коммунальные СМИ являются «абсолютно зависимыми» и вместо того, чтобы отстаивать интересы общины, «обслуживают власть».

Также эксперт заметила, что мониторинг показал соблюдение журналистами точности, достоверности и оперативности в подаче информации, но баланс мнений и точек зрения, повторное раскрытие темы и отделение фактов от комментариев имеют очень низкий уровень.

В свою очередь исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар выразила убеждение, что заказные материалы, или «джинса» получили такое распространение, что фактически вытеснили реальную журналистику.

«В ходе выборов это было чрезвычайно сильно заметно. Мы видели общенациональные печатные издания, которые просто не имели места для редакционных статей, потому что все площади были выкуплены «джинсой», тотальной в контексте практически всех ведущих политических сил», - сказала она.

Кроме того, заметила В.Сюмар, рекламную кампанию партии оплачивают из избирательного фонда, как предусмотрено законодательством.

«А вот эти «джинсовые» пакеты – это полностью теневые деньги, которые никто не показывает», - подчеркнула она и добавила, что соответственно с этих средств в госбюджет не платятся никакие налоги.