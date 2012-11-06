Динамо и Порту сыграли вничью

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе A между Порту и киевским Динамо.

Динамо (Киев) - Порту 0:0 Во втором матче этой группы ПСЖ - Динамо (Загреб) 4:0 Остальные матчи: Группа B. Шальке - Арсенал 2:2, Олимпиакос (Пирей) - Монпелье 3:1 Группа C. Андерлехт - Зенит 1:0, Милан - Малага 1:1 Группа D. Реал (Мадрид) - Боруссия 2:2, Манчестер Сити - Аякс 2:2

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