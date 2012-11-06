Динамо и Порту сыграли вничью
23:37, 06 ноября 2012Спорт
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Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе A между Порту и киевским Динамо.
Динамо (Киев) - Порту 0:0
Во втором матче этой группы ПСЖ - Динамо (Загреб) 4:0
Остальные матчи:
Группа B. Шальке - Арсенал 2:2, Олимпиакос (Пирей) - Монпелье 3:1
Группа C. Андерлехт - Зенит 1:0, Милан - Малага 1:1
Группа D. Реал (Мадрид) - Боруссия 2:2, Манчестер Сити - Аякс 2:2
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