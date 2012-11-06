Болельщики Динамо подготовили Блохину сюрприз (фото)

Как стало известно ТСН, фанаты готовят огромный баннер с поздравлениями юбиляру.

Размеры баннера - 20х30 метров. Его развернут перед матчем с "Порту" под песню Тамары Гвердцители "Виват, король!", А на экранах демонстрировать двухминутный ролик о легенде "Динамо".

Напомним, что матч "Динамо" - "Порту" начнется в 21:45. Прямая трансляция - на телеканале "1 +1".