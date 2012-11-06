Шевченко вручит «Золотой мяч» лучшему футболисту мира
Футболист, которого признают лучшим игроком мира 2012 года, получит «Золотой мяч» из рук легендарного воспитанника киевского «Динамо» Андрея Шевченко.
Об этом сообщает официальный сайт клуба «Динамо» (Киев).
ФИФА пригласила А.Шевченко выйти на сцену Конгрессхауза в Цюрихе 7 января 2013 года, чтобы вручить одну из самых значимых индивидуальных наград в футболе.
Главный кандидат на ее получение (в четвертый, рекордный раз) – представитель «Барселоны», аргентинец Лионель Месси.
Хотя сам А.Шевченко лучшим игроком 2012 года считает не его и не Криштиану Роналду из «Реала» (Мадрид). «Это звезды. Но я бы отдал награду Иньесте (Андрес, полузащитник «Барселоны» –УНИАН). Кто может быть ярче игрока, который больше всех за последние шесть лет сделал для того, чтобы Испания стала чемпионом мира и Европы?!», – цитирует А.Шевченко "Сегодня".
Как известно, сам А.Шевченко был удостоен «Золотого мяча» по итогам 2004 года.