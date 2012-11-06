Шевченко вручит «Золотой мяч» лучшему футболисту мира

Об этом сообщает официальный сайт клуба «Динамо» (Киев).

ФИФА пригласила А.Шевченко выйти на сцену Конгрессхауза в Цюрихе 7 января 2013 года, чтобы вручить одну из самых значимых индивидуальных наград в футболе.

Главный кандидат на ее получение (в четвертый, рекордный раз) – представитель «Барселоны», аргентинец Лионель Месси.

Хотя сам А.Шевченко лучшим игроком 2012 года считает не его и не Криштиану Роналду из «Реала» (Мадрид). «Это звезды. Но я бы отдал награду Иньесте (Андрес, полузащитник «Барселоны» –УНИАН). Кто может быть ярче игрока, который больше всех за последние шесть лет сделал для того, чтобы Испания стала чемпионом мира и Европы?!», – цитирует А.Шевченко "Сегодня".

Как известно, сам А.Шевченко был удостоен «Золотого мяча» по итогам 2004 года.