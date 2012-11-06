Блохин будет смотреть матч против Порту с трибуны
08:34, 06 ноября 2012Спорт
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Сегодня «Динамо» (Киев) проведет очередной (четвертый) поединок на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
60-летний Блохин еще не может вернуться на тренерский мостик
В Киев прилетят игроки португальского «Порту». Две недели назад в драматическом поединке португальская команда на своем поле победила киевлян со счетом 3:2.
Тренер киевлян Олег Блохин, который долгое время провел в больнице, уже тренирует команду, проводит теоретические занятия, но матч с «Порту», как и матч против «Таврии», будет смотреть с трибун.
В группе "А", где играет "Динамо" сейчас сложилась такая ситуация:
1. «Порту» - 9 очков;
2. ПСЖ - 6 очков;
3. «Динамо» (Киев) - 3 очка;
4. «Динамо» (Загреб) - 0 очков.
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