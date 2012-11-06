Блохин будет смотреть матч против Порту с трибуны

В Киев прилетят игроки португальского «Порту». Две недели назад в драматическом поединке португальская команда на своем поле победила киевлян со счетом 3:2.

Тренер киевлян Олег Блохин, который долгое время провел в больнице, уже тренирует команду, проводит теоретические занятия, но матч с «Порту», как и матч против «Таврии», будет смотреть с трибун.

В группе "А", где играет "Динамо" сейчас сложилась такая ситуация:

1. «Порту» - 9 очков;

2. ПСЖ - 6 очков;

3. «Динамо» (Киев) - 3 очка;

4. «Динамо» (Загреб) - 0 очков.