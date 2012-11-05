Польский тяжеловес надеется победить Кличко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Варшаве, по данным польских СМИ, об этом М.Вах заявил сегодня на конференции в Гамбурге, где 10 ноября состоится бой между тяжеловесами.

"Я готов к любому развитию событий. Если надо будет вести бой 12 раундов, то сделаю это на всей дистанции. Если надо будет бороться технически, то тоже приспособлюсь", - сказал М.Вах, которого цитирует TVN24.

"Надеюсь, что смогу действительно провести хороший поединок. В субботу увидите Мариуша Ваха, который будет стремится забрать у Кличко его чемпионские пояса", - отметил польский боксер.

TVN24 отметил, что поединок взглядов В.Кличко и М.Ваха пришлось завершить конферансье, поскольку ни один из боксеров более двух минут не хотел добровольно отводить глаза.

Журналисты портала также добавили, что М.Вах, который станет четвертым в истории польского бокса претендентом на чемпионство в категории тяжеловесов, не выглядел испуганным и даже шутил на пресс-конференции. В частности, он объяснял, почему наклеил на свою боксерскую грушу фото братьев Кличко. "Чтобы освоиться с противником. Делал так раньше. Благодаря этому все время подготовки встречался с ним каждый день", - сказал М.Вах.

Справка УНИАН. 36-летний Владимир Кличко является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring Magazine. В.Кличко за свою профессиональную карьеру одержал 58 побед, в том числе 51 - нокаутом, только три поражения.

32-летний М.Вах чуть выше Кличко - 2,02 м против 1,98. Поляк провел 27 боев, из них 15 - нокаутом и не потерпел ни одного поражения.