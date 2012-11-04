Результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

В очередном туре украинской Премьер-лиги выигрывали только хозяева.

Результаты 14-го тура Чемпионата Украины по футболу: Карпаты - Кривбасс 6 : 0 (Кения 6, Гладкий 23, Лукас 29, 55, 89 Штилич 40) Черноморец - Металлург Д 3:0 (де Матос 21, Джа-Джеджу 24, Сантана 74 пен.) Волынь - Говерла 2:1 (Аржанов 41, Савич 56 - Ле Таллек 60) Ворскла - Арсенал 1:0 (Громов 71) Заря - Ильичевец 2:2 (Любенович 31, де Оливейра 52 - Ярошенко 28, 35) Днепр - Металлист 2:0 (Ротань 51, Джулиано 67) Динамо - Таврия 2:0 (Рубен 45, Михалик 61) Шахтер - Металлург З 2:0 (Коста 20 пен., Адриано 82).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter