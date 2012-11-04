Результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

21:22, 04 ноября 2012
Спорт
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В очередном туре украинской Премьер-лиги выигрывали только хозяева.

Результаты 14-го тура Чемпионата Украины по футболу:

Карпаты - Кривбасс 6 : 0 (Кения 6, Гладкий 23, Лукас 29, 55, 89 Штилич 40)

Черноморец - Металлург Д 3:0 (де Матос 21, Джа-Джеджу 24, Сантана 74 пен.)

Волынь - Говерла 2:1 (Аржанов 41, Савич 56 - Ле Таллек 60)

Ворскла - Арсенал 1:0 (Громов 71)

Заря - Ильичевец 2:2 (Любенович 31, де Оливейра 52 - Ярошенко 28, 35)

Днепр - Металлист 2:0 (Ротань 51, Джулиано 67)

Динамо - Таврия 2:0 (Рубен 45, Михалик 61)

Шахтер - Металлург З 2:0 (Коста 20 пен., Адриано 82).

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