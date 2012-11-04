Результаты матчей 14-го тура Чемпионата Украины по футболу
21:22, 04 ноября 2012Спорт
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В очередном туре украинской Премьер-лиги выигрывали только хозяева.
"Карпаты" наклепалы 6 голов
Результаты 14-го тура Чемпионата Украины по футболу:
Карпаты - Кривбасс 6 : 0 (Кения 6, Гладкий 23, Лукас 29, 55, 89 Штилич 40)
Черноморец - Металлург Д 3:0 (де Матос 21, Джа-Джеджу 24, Сантана 74 пен.)
Волынь - Говерла 2:1 (Аржанов 41, Савич 56 - Ле Таллек 60)
Ворскла - Арсенал 1:0 (Громов 71)
Заря - Ильичевец 2:2 (Любенович 31, де Оливейра 52 - Ярошенко 28, 35)
Днепр - Металлист 2:0 (Ротань 51, Джулиано 67)
Динамо - Таврия 2:0 (Рубен 45, Михалик 61)
Шахтер - Металлург З 2:0 (Коста 20 пен., Адриано 82).
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