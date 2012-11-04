После матча Днепр - Металлист милиция задержала 26 болельщиков

В Днепропетровске после футбольного матча национального первенства «Днепр»-«Металлист», который состоялся вчера, 3 ноября, на стадионе «Днепр Арена», произошли столкновения местных фанов с правоохранителями – один милиционер травмирован, задержаны 26 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

В результате противоправных действий со стороны болельщиков ФК «Днепр» получил телесные повреждения ноги инспектор патрульной службы Днепродзержинского городского управления милиции. В инспектора попал кирпич, который неизвестный бросил из толпы.

Указанный факт зарегистрирован в Кировском райотделе милиции, а материалы направлены в райпрокуратуру.

«По окончании матча около 22.00 около 400 агрессивно настроенных болельщиков ФК «Днепр» собралась на проезжей части на перекрестке улиц Ульянова и Херсонской с целью блокирования выезда со стадиона «Днепр-Арена» транспорта с болельщиками команды «Металлист».

Подойдя к милицейскому кордону, болельщики ФК «Днепр» начали грубо нецензурно выражаться по адресу работников милиции, команды и болельщиков команды гостей. Несмотря на неоднократные обращения о прекращении противоправных действий и разблокировании проезжей части улицы Ульянова, фаны ФК «Днепр» пытались прорвать кордон», - отмечается в сообщении ОСО.

По данным ГУ МВД, группа агрессивно настроенных молодчиков начала бросать в работников милиции камни и пустые бутылки. Для прекращения групповых нарушений общественного порядка были привлечены работники патрульной службы и МОП «Беркут», которые находились в резерве.

Всего за правонарушения, имевшие место по окончании матча, были задержаны 26 человек, которых доставили в разные райотделы милиции Днепропетровска.

По данным ОСО, во время проведения футбольного матча в комендатуру стадиона за совершение правонарушений также были доставлены 15 человек (11 болельщиков ФК «Металлист» и 4 ФК «Днепр») на которых составлены соответствующие административные протоколы. При попытке занести на футбольный матч пиротехнические изделия были задержаны 9 человек.

Кроме этого, за нарушение общественного порядка во время проведения матча были задержаны 6 человек (ст. 173 КУоАП – 5, ст. 185 КУоАП – 1).

По результатам рассмотрения административных материалов 14 правонарушителей подвергнуты административному аресту на 1 сутки, на 11 правонарушителей наложено взыскание в виде штрафа (от 51 до 136 грн.), в отношении 3 человек административное производство прекращено, с 3 несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы.

Рассмотрение еще 10 админпротоколов (ст. 195-6 КУоАП – 9 и ст. 184 КУоАП – 1) будет проводиться судами в рабочие дни.

3 ноября на стадионе «Днепр-Арена» с 19.30 до 21.20 проводился футбольный матч 14-го тура Чемпионата Премьер-лиги Украины по футболу между командами ФК «Днепр» и ФК «Металлист» (Харьков), на котором присутствовали 28 219 зрителей, из которых - около 800 болельщиков ФК «Металлист».

К охране общественного порядка во время матча были привлечены 1440 работников милиции, 120 работников МОП «Беркут». 200 работников полка патрульной службы Днепропетровского горуправления милиции были в резерве. Кроме этого, для предоставления практической помощи в обеспечении охраны общественного порядка, в качестве резерва, были привлечены 75 работников МОП «Беркут» Луганской области, 75 работников МОП «Беркут» Харьковской области и 110 работников патрульной службы органов внутренних дел области.