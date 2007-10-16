Перед матчем с Фарерами Украина лишилась всех капитанов

В отборочном матче ЕВРО-2008 против сборной Фарерских островов, который состоится в ближайшую среду 17 октября на стадионе НСК «Олимпийский», в составе сборной Украины не смогут сыграть её капитан Андрей Шевченко и полузащитник киевского «Динамо» Руслан Ротань. У обоих игроков перебор жёлтых карточек. Первые они получили месяц назад в выездном матче против грузин, а вторые - в субботу в Глазго на «Хэмпдэнпарке» против сборной Шотландии. Таким образом, сейчас сложно сказать, кто же выведет на поле с капитанской повязкой нашу сборную. Основной капитан Шевченко, как уже сказано, будет отбывать дисквалификацию, вице-капитан Александр Шовковский, по словам Олега Блохина не сыграет против Фарер, предоставив возможность получения игровой практики в составе сборной Андрею Пятову, ещё один вице-капитан Анатолий Тимощук в матче против Шотландии был заменён из-за травмы голеностопа, и пока неизвестно сумеет ли Анатолий восстановиться до среды. Так что вероятно, в среду вечером на поле НСК «Олимпийский» мы увидим капитана-дебютанта в составе украинской сборной.

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