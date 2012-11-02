Вратарь, ударивший соперника в челюсть, исключен из сборной Украины по футболу

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.

С.Погорелый был включен в список футболистов, вызванных в сборную Украины на предстоящий товарищеский матч с Болгарией. Однако теперь решением комитета национальных сборных ФФУ его в составе сборной заменит вратарь "Ильичевца" Рустам Худжамов.

Причиной стала драка между С.Погорелым и А.Громовым по окончании матча 1/8 финала Кубка Украины - вратарь "Таврии" нанес сопернику удар кулаком в челюсть.

Как отмечается в заявлении ФФУ, "поступок голкипера не соответствует уровню игрока национальной сборной Украины".