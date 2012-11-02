Вратарь, ударивший соперника в челюсть, исключен из сборной Украины по футболу
22:49, 02 ноября 2012Спорт
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Вратарь "Таврии" Сергей Погорелый, ударивший игрока "Ворсклы" Артема Громова, исключен из состава сборной Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.
С.Погорелый был включен в список футболистов, вызванных в сборную Украины на предстоящий товарищеский матч с Болгарией. Однако теперь решением комитета национальных сборных ФФУ его в составе сборной заменит вратарь "Ильичевца" Рустам Худжамов.
Причиной стала драка между С.Погорелым и А.Громовым по окончании матча 1/8 финала Кубка Украины - вратарь "Таврии" нанес сопернику удар кулаком в челюсть.
Как отмечается в заявлении ФФУ, "поступок голкипера не соответствует уровню игрока национальной сборной Украины".
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