Сын Сергея Бубки выпал из окна третьего этажа

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на французское издание rmcsport.fr.

"Около 7 утра четверга украинских теннисист Сергей Бубка младший (25 лет, 186 в мировом рейтинге) упал с третьего этажа здания на авеню де Камоэнса, в 16-ом округе Парижа", - пишет издание.

С многочисленными переломами Бубка-младший был доставлен в больницу Жоржа Помпиду.

Его состояние было тяжелым, однако в последние часы улучшилось.

Издание пишет, что в среду вечером сын Бубки вернулся от одного из своих друзей, а потом случайно заперся в ванной комнате.

Он пытался добраться до соседней комнаты через окно, но сорвался и упал.