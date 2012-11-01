Сын Сергея Бубки выпал из окна третьего этажа
21:22, 01 ноября 2012Спорт
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Сын президента НОК Украины Сергея Бубки теннисист Сергей Бубка-младший выпал с третьего этажа квартиры в Париже.
Бубка-младший занимает 186 место в мировом рейтинге
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на французское издание rmcsport.fr.
"Около 7 утра четверга украинских теннисист Сергей Бубка младший (25 лет, 186 в мировом рейтинге) упал с третьего этажа здания на авеню де Камоэнса, в 16-ом округе Парижа", - пишет издание.
С многочисленными переломами Бубка-младший был доставлен в больницу Жоржа Помпиду.
Его состояние было тяжелым, однако в последние часы улучшилось.
Издание пишет, что в среду вечером сын Бубки вернулся от одного из своих друзей, а потом случайно заперся в ванной комнате.
Он пытался добраться до соседней комнаты через окно, но сорвался и упал.
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