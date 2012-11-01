Результаты жеребьевки кубка Украины по футболу
18:02, 01 ноября 2012Спорт
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В Киеве провели жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины по футболу.
Согласно результатам жеребьевки, которое провел бывший игрок "Динамо" (Киев) Владислав Ващук, четвертьфинальные пары выглядят так:
1) "Арсенал" - "Черноморец"
2) "Волынь" - "Днепр"
3) "Шахтер" - "Карпаты"
4) "Севастополь" - "Таврия"
Игры четвертьфинала должны состояться весной, 17 апреля 2013 года.
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