Результаты жеребьевки кубка Украины по футболу

18:02, 01 ноября 2012
Спорт
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В Киеве провели жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

Согласно результатам жеребьевки, которое провел бывший игрок "Динамо" (Киев) Владислав Ващук, четвертьфинальные пары выглядят так:

1) "Арсенал" - "Черноморец"

2) "Волынь" - "Днепр"

3) "Шахтер" - "Карпаты"

4) "Севастополь" - "Таврия"

Игры четвертьфинала должны состояться весной, 17 апреля 2013 года.

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