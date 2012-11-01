Результаты жеребьевки кубка Украины по футболу

В Киеве провели жеребьевку 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

Согласно результатам жеребьевки, которое провел бывший игрок "Динамо" (Киев) Владислав Ващук, четвертьфинальные пары выглядят так: 1) "Арсенал" - "Черноморец" 2) "Волынь" - "Днепр" 3) "Шахтер" - "Карпаты" 4) "Севастополь" - "Таврия" Игры четвертьфинала должны состояться весной, 17 апреля 2013 года.

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