Игрой против «Таврии» Блохин будет руководить, но из трибун

В матче с «Таврией», который состоится 3-го ноября на НСК «Олимпийский», Олег Владимирович будет руководить командой, сообщает сайт Динамо.

Врач «Динамо» Леонид Миронов заявил, что в последнее время Олег Владимирович ежедневно бывает на тренировках «Динамо» на базе в Конча-Заспе.

"Наблюдает, участвует в них, а также в нашем медицинском центре проходит необходимые процедуры. В понедельник состоялся консилиум врачей, на котором разрешено вернуться Олегу Блохину к активной работе с 1 ноября. К игре с «Таврией» главный тренер будет готовить команду, проведет собеседования с игроками и установку. Непосредственно на стадионе будет работать в раздевалке, но саму игру проведет на трибуне. Если все пройдет нормально, в следующем поединке, против «Порту», Олег Блохин вернется на тренерскую скамью», - сообщил Миронов.