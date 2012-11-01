Помощник Семина угрожает судом киевскому «Динамо»

Об этом заявил сам Борис Игнатьев, сообщает российская газета «Спорт».

«С Семиным пока не расплатились, только пообещали это сделать. Хотя все суммы отступных были прописаны в контракте. Пока никаких изменений не видно.», – говорит Игнатьев.

Он также добавил, что «возможно буду на «Динамо» подавать в суд».

«Президент на прощание ничего даже не сказал, мы не попрощались. У меня же было несколько иное представление, как должны расставаться с тренерами вообще. И с зарубежными специалистами в частности», - заявил помощник Семина.

Напомним, российский тандем был уволен из «Динамо» 24 сентября после разгромного поражения от «Шахтера» в 1/16 Кубка Украины (1:4). Причем президент бело-голубых Игорь Суркис не планировал платить каких-то отступных. Однако Семин при помощи менеджера Дмитрия Селюка все же «выбил» деньги из «Динамо» ($2 млн – по данным украинских СМИ).