Ребров может уйти из Динамо

Капитан киевского "Динамо" Сергей Ребров может покинуть команду уже в зимнем перерыве, когда откроется следующее трансферное окно. Реброва не устраивает то, что он больше не является игроком стартового состава. Также Сергея очень обидели оскорбления болельщиков во время матча с "Нефтяником", сообщает "Болельщик".

Последние неудачи киевского "Динамо" серьёзно потрясли футбольную общественность всей Украины. Невнятные игры во внутреннем чемпионате и поражения в Лиге чемпионов списывают на слабую игру игроков клуба, в том числе уже чуть ли не легенду клуба – Сергея Реброва. А после одного из матчей болельщики и вовсе предложили капитану "Динамо" завязывать с футболом.

После того, как Сергей Ребров не забил пенальти в ворота "Нефтяника", с VIP-секторов полетели оскорбления в адрес капитана динамовцев. Там же сидел и сын Реброва который всё это слышал.

"Я не мог смотреть, как мой сын, который пришёл посмотреть футбол на трибуны, после игры плакал. Не хочу, чтобы дальше продолжалось подобное".

Также Сергей Ребров заявил, что всерьёз рассматривает вариант смены клуба и собирается поговорить об этом во время следующего трансферного окна с президентом клуба Игорем Суркисом.

"Я об этом часто думаю, но сейчас этот вопрос неактуален. Вот откроется трансферное окно, тогда и буду говорить с президентом клуба. Пока не могу найти причин, которые могли бы удержать меня в "Динамо". Болельщики требуют завершения карьеры, главный тренер на пресс-конференции говорит совсем неприятное", - сказал капитан "Динамо".

Newsru.ua