Результаты 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

22:05, 28 октября 2012
Спорт
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Сегодняшними матчами завершился 13-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Металлист - Заря 2:0 (Гомес 47, Эдмар 86)

Ильичевец - Динамо 0:0

Днепр - Карпаты 2:0 (Селезнев 30 пен., Одибе 45)

Напомним, что ранее сыграли

Арсенал - Волынь 1:1

Металлург З - Черноморец 0:1

Говерла - Кривбасс 1:1

Таврия - Шахтер 0:1

Металлург Д - Ворскла 0:0.

С 39-ю очками в турнирной таблице лидирует Шахтер, за ним Днепр (27), Динамо (25) и Металлист (24 очка)

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