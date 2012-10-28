Результаты 13-го тура Чемпионата Украины по футболу
22:05, 28 октября 2012Спорт
2407
Сегодняшними матчами завершился 13-й тур Чемпионата Украины по футболу.
Металлист - Заря 2:0 (Гомес 47, Эдмар 86)
Ильичевец - Динамо 0:0
Днепр - Карпаты 2:0 (Селезнев 30 пен., Одибе 45)
Напомним, что ранее сыграли
Арсенал - Волынь 1:1
Металлург З - Черноморец 0:1
Говерла - Кривбасс 1:1
Таврия - Шахтер 0:1
Металлург Д - Ворскла 0:0.
С 39-ю очками в турнирной таблице лидирует Шахтер, за ним Днепр (27), Динамо (25) и Металлист (24 очка)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter