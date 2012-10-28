Результаты 13-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодняшними матчами завершился 13-й тур Чемпионата Украины по футболу.

Металлист - Заря 2:0 (Гомес 47, Эдмар 86) Ильичевец - Динамо 0:0 Днепр - Карпаты 2:0 (Селезнев 30 пен., Одибе 45) Напомним, что ранее сыграли Арсенал - Волынь 1:1 Металлург З - Черноморец 0:1 Говерла - Кривбасс 1:1 Таврия - Шахтер 0:1 Металлург Д - Ворскла 0:0. С 39-ю очками в турнирной таблице лидирует Шахтер, за ним Днепр (27), Динамо (25) и Металлист (24 очка)

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