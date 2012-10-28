Руководство WBO может сделать Хэя официальным претендентом на бой с Кличко

Предварительно было решено, что статус официального претендента получит один из трех первых номеров рейтинга этой организации - россиянин Денис Бойцов (31-0, 25 КО), занимающий первую строчку рейтинга, второй номер рейтинга американец Сет Митчелл (25-0-1, 19 КО), или бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй (26-2, 24 КО), занимающий третью строчку рейтинга WBO, сообщает boxingnews.com.ua.

Как отмечают американские журналисты, наибольшие шансы стать официальным претендентом у Дэвида Хэя, судя по поддержке, выраженной в пользу его кандидатуры официальными лицами WBO. Однако если Денису Бойцову удастся договориться о бое с Тайсоном Фьюри, победитель такого поединка будет иметь по крайней мере не меньше аргументов на то, чтобы получить статус официального претендента, чем Дэвид Хэй.