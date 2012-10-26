Днепру засчитали техническое поражение в матче 12-го тура

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ, ссылаясь на нарушение ст. 13 п.20 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу.

Как известно, в матче "Заря" - "Днепр" гости нарушили лимит легионеров.

Некоторое время у днепропетровцев на поле одновременно находились 8 иностранных игроков (при максимальном количестве в 7 игроков). Технические данные - голы и карточки, - не аннулируются.

Таким образом, игру с "Металлистом" пропустят Никита Каменюка и Тони Шунич.

Напомним, что матч завершился победой "Зари" со счетом 3:2.

ТСН