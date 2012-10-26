Днепру засчитали техническое поражение в матче 12-го тура
13:19, 26 октября 2012Спорт
3072
Днепропетровскому "Днепру" засчитано техническое поражение 0:3 в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги с луганской "Зарей".
Днепру засчитали техническое поражение
Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ, ссылаясь на нарушение ст. 13 п.20 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу.
Как известно, в матче "Заря" - "Днепр" гости нарушили лимит легионеров.
Некоторое время у днепропетровцев на поле одновременно находились 8 иностранных игроков (при максимальном количестве в 7 игроков). Технические данные - голы и карточки, - не аннулируются.
Таким образом, игру с "Металлистом" пропустят Никита Каменюка и Тони Шунич.
Напомним, что матч завершился победой "Зари" со счетом 3:2.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter