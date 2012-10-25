Днепр уверенно выиграл матч Лиги Европы

Завершился матч группового этапа Лиги Европы УЕФА в группе F между Днепром и Наполи.

Днепр - Наполи 3:1 (Федецкий 2, Матеус 42, Джулиани 64 - Кавани 75 пен.). В другом матче этой группы сыграли ПСВ Эйндховен - АИК 1:1. После трех туров Днепр с 9 очками возглавлет таблицу. у ПСВ - 4 очка, у Наполи - 3, у АИК - 1. Остальные матчи Группа A. Янг Бойз - Удинезе 3:1, Ливерпуль - Анжи 1:0 Группа B. Хапоэль (Тель-Авив) - Виктория Пльзень 1:2, Атлетико - Академика 2:1 Группа C. АЕЛ - Фенербахче 0:1, Боруссия - Марсель 2:0 Группа D. Маритиму - Бордо 1:1, Ньюкасл - Брюгге 1:0 Группа E. Стяуа - Мёльде 2:0, Штутгарт - Копенгаген 0:0

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