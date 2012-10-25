Металлист вырвал победу в Норвегии
21:50, 25 октября 2012Спорт
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Завершился матч группового этапа Лиги Европы УЕФА в группе K между Русенборгом и харьковским Металлистом.
Русенборг - Металлист 1:2 (Эльюнусси 46 - Марлос 80, Шавьер 89)
В другом матче этой группы сыграли Рапид (Вена) и Байер 0:4.
После трех туров Металлист и Байер лидируют в группе с 7 очками, у Русенборга - 3, у Рапида нет баллов.
Остальные матчи
Группа G. Видеотон - Базель 2:1, Генк - Спортинг 2:1
Группа H. Рубин - Нефтчи 1:0, Интер (Милан) - Партизан 1:0
Группа I. Спарта (Прага) - Хапоэль (Кирьят-Шмона) 3:1, Лион - Атлетик 2:1
Группа J. Панатинаикос - Лацио 1:1, Марибор - Тоттенхэм 1:1
Группа L. Хельсингборг - Ганновер 1:2, Леванте - Твенте 3:0
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