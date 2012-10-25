Металлист вырвал победу в Норвегии

Русенборг - Металлист 1:2 (Эльюнусси 46 - Марлос 80, Шавьер 89)

В другом матче этой группы сыграли Рапид (Вена) и Байер 0:4.

После трех туров Металлист и Байер лидируют в группе с 7 очками, у Русенборга - 3, у Рапида нет баллов.

Остальные матчи

Группа G. Видеотон - Базель 2:1, Генк - Спортинг 2:1

Группа H. Рубин - Нефтчи 1:0, Интер (Милан) - Партизан 1:0

Группа I. Спарта (Прага) - Хапоэль (Кирьят-Шмона) 3:1, Лион - Атлетик 2:1

Группа J. Панатинаикос - Лацио 1:1, Марибор - Тоттенхэм 1:1

Группа L. Хельсингборг - Ганновер 1:2, Леванте - Твенте 3:0