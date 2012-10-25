Умер легендарный тренер Кличко-младшего

18:18, 25 октября 2012
Спорт
4064

На 69-м году жизни умер один из лучших тренеров в истории бокса Эмануэль Стюард.

Трене

Как сообщает сайт «Чемпион» со ссылкой на boxingnews.com.ua, об этом на своей странице в Твиттере сообщил воспитанник и друг легендарного тренера Джонатон Бенкс.

"Он ушел, но никогда!!! не будет забыт. Ты провел хороший бой и завершил свой путь. Со слезами на глазах я говорю: Покойся с миром, Эмануэль Стюард", - написал Д.Бенкс.

Ранее сообщалось, что Э.Стюард имел серьезные проблемы со здоровьем.

Э.Стюард родился 7 июля 1944 года в Западной Виржинии (США). Боксом начал заниматься в детстве.

На любительском ринге Э.Стюард провел 98 поединков, в 95 из которых победил. Апогеем его спортивной карьеры стала победа в легчайшем весе на престижном турнире "Золотые перчатки".

Учениками Э.Стюарда считают себя такие выдающиеся боксеры, как Майк Мурер, Эвандер Холифилд, Хулио Сезар Чавес, Леннокс Льюис, Оскар де ла Хойя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter