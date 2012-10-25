Умер легендарный тренер Кличко-младшего

Как сообщает сайт «Чемпион» со ссылкой на boxingnews.com.ua, об этом на своей странице в Твиттере сообщил воспитанник и друг легендарного тренера Джонатон Бенкс.

"Он ушел, но никогда!!! не будет забыт. Ты провел хороший бой и завершил свой путь. Со слезами на глазах я говорю: Покойся с миром, Эмануэль Стюард", - написал Д.Бенкс.

Ранее сообщалось, что Э.Стюард имел серьезные проблемы со здоровьем.

Э.Стюард родился 7 июля 1944 года в Западной Виржинии (США). Боксом начал заниматься в детстве.

На любительском ринге Э.Стюард провел 98 поединков, в 95 из которых победил. Апогеем его спортивной карьеры стала победа в легчайшем весе на престижном турнире "Золотые перчатки".

Учениками Э.Стюарда считают себя такие выдающиеся боксеры, как Майк Мурер, Эвандер Холифилд, Хулио Сезар Чавес, Леннокс Льюис, Оскар де ла Хойя.