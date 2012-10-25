Михайличенко: Мы не заслуживали поражения

«Хочу сказать, на мой взгляд, игра получилась интересной и содержательной. Что касается командных действий, результат это не подтвердил, но тактика на игру была выбрана такой, чтобы добиться результата», - цитирует Михайличенко пресс-служба «Динамо», - «Не делая глубокого анализа наших действий, именно индивидуальные ошибки привели к тому, что мы не можем говорить о положительном результате. Наше турнирное положение осложнилось, но впереди две домашние игры с главными фаворитами за выход из группы. Будем готовиться, играя в таком интенсивном графике, нужно уметь психологически перестраиваться на следующую встречу. Мы не заслуживали сегодня поражения, для меня это абсолютно ясно. «Динамо» не позволило сыграть «Порту» в присущий ему острый атакующий футбол. За всю игру у соперника было четыре удара по воротам – это почти 100% реализация. Здесь нужно говорить о сильных индивидуальных действиях игроков «Порту». Но имели место и ошибки наших футболистов. Все это не позволило добиться результата, который бы мы считали благоприятным», - отметил Михайличенко.

Относительно возможности команды прогрессировать тренер сказал следующее: «Естественно, мы работаем с командой, в которую верим, которую любим и уважаем. Ребята готовы к предложенной нами работе и принципам ведения игры. Перестройка дается тяжело, но от нее никуда не денешься».