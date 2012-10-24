Динамо в трудной борьбе уступило Порту

Порту - Динамо (Киев) - 3:2 (Варела 15, Мартинес 36, 78 - Гусев 21, Идейе 72)

Во втором матче этой группы Динамо (Загреб) - ПСЖ 0:2.

После трех туров в группе лидирует Порту с 9 очками. У ПСЖ - 6, у Динамо (Киев) - 3 и у Динамо (Загреб) нет очков.

Остальные матчи:

Группа B. Арсенал - Шальке 0:2, Монпелье - Олимпиакос (Пирей) 1:2

Группа C. Зенит - Андерлехт 1:0, Малага - Милан 1:0

Группа D. Боруссия - Реал (Мадрид) 2:1, Аякс - Манчестер Сити - 3:1