На главного тренера сборной Украины уже есть шесть кандидатур

На должность главного тренера сборной Украины по футболу выдвинуто уже шесть кандидатур.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины со ссылкой на председателя Комитета национальных сборных, председателя тренерского совета Михаила Фоменко.

По его словам, тренеры украинских футбольных клубов уже предоставили ФФУ свои предложения. «Среди названных кандидатур чаще всего упоминались фамилии Николая Павлова, Александра Заварова, Павла Яковенко, Алексея Михайличенко, Леонида Буряка и Михаила Фоменко», - сказал он.

Также, по словам М.Фоменко, были озвучены предложения и относительно иностранного тренера. «Тренеры указывали страны, откуда бы они хотели видеть специалиста. В первую очередь это Германия и Англия - поскольку считают, что там работают тренеры, которые строят тактику команд прежде всего на основе соблюдения игровой дисциплины. А эта составляющая сегодня для нас очень важна», - сказал М.Фоменко.

Он сообщил, что после отбора группы претендентов с ними начнутся консультации.

Как сообщал УНИАН, тренером национальной сборной Украины по футболу был Олег Блохин, однако 25 сентября он был назначен главным тренером футбольного клуба “Динамо” (Киев).