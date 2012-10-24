Луческу: очень важная победа, но пока мы ничего не достигли

Наставник Шахтера Мирча Луческу доволен уверенной победой своих подопечных над Челси, однако считает, что вся борьба за выход в 1/16 Лиги чемпионов еще впереди.

«Игра получилась такая, как я и предполагал. На футбольном поле было то, чего я ожидал… Это, наверное, одна из самых зрелищных наших игр в последнее время. Результат подтверждает, что мы растем, и наша молодежь крепнет и играет все увереннее. Хорошо подготовились к матчу, изучили слабые и сильные стороны соперника.

Могу отметить, что сегодняшний Челси сильнее того, который выиграл Лигу чемпионов. От этого наша победа еще более весомая. Заслужили победу, она могла быть более уверенной, но Чех сегодня творил чудеса в воротах. В целом я доволен организацией игры, доволен тем, как мы сыграли при развитии их атак. Наверное, комбинации наши ставили в неловкое положение оборону соперника. Это очень важная победа, но пока мы ничего не достигли. Не стоит забывать, что у нас еще три игры в группе, и все они будут очень сложными», - цитирует Луческу Football.ua.