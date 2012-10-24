Временный тренер Кличко-младшего на 6 лет моложе его

Кличко предстоит защитить титул 10 ноября в поединке с Вахом в Гамбурге. Американский тренер Кличко-младшего Эммануэль Стюард находится в больнице в США несколько недель из-за болезни, в то время как Кличко готовится к бою с поляком в Австрии, сообщает РИА "Новости".

Бэнксу, который является учеником 68-летнего Стюарда, 11 ноября самому предстоит выйти на ринг в поединке против Сета Митчелла.

"Владимир очень впечатлен Джонатоном. Он говорит, что Бэнкс очень хорошо читает бокс и знает когда и какую тактику нужно применить. Однажды он станет очень хорошим тренером", - заявил менеджер братьев Кличко Бернд Бенте.

Сам Бэнкс заявил, что он ни в коем случае не является полноценной заменой Стюарду.

"Я не замена Стюарда, так как его невозможно заменить. Я очень хорошо знаю Владимира и последнее время (как спарринг-партнер) проводил с ним больше времени, чем Эммануэль", - заявил Бэнкс.

Кличко-младший, которому сейчас 36 лет, в бою с Вахом будет защищать чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.