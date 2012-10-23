Шахтер выиграл у Челси

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе E между Шахтером и Челси.

Шахтер - Челси 2:1 (Тейшейра 3, Фернандиньо 52 - Оскар 88) Во втором матче этой группы Норшелланд - Ювентус 1:1 После трех туров Шахтер лидирует в группе с 7 очками, у Челси - 4, у Ювентуса - 3, у Норшелланда 1 очко. Остальные матчи: Группа F. БАТЭ - Валенсия 0:3, Лилль - Бавария 0:1 Группа G. Спартак - Бенфика 2:1, Барселона - Селтик 2:1 Группа H. Галатасарай - Клуж 1:1, МЮ - Брага 3:2

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