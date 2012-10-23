Шахтер выиграл у Челси
23:34, 23 октября 2012Спорт
6229
Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе E между Шахтером и Челси.
Шахтер - Челси 2:1 (Тейшейра 3, Фернандиньо 52 - Оскар 88)
Во втором матче этой группы Норшелланд - Ювентус 1:1
После трех туров Шахтер лидирует в группе с 7 очками, у Челси - 4, у Ювентуса - 3, у Норшелланда 1 очко.
Остальные матчи:
Группа F. БАТЭ - Валенсия 0:3, Лилль - Бавария 0:1
Группа G. Спартак - Бенфика 2:1, Барселона - Селтик 2:1
Группа H. Галатасарай - Клуж 1:1, МЮ - Брага 3:2
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter