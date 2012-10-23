Михайличенко с динамовцами улетел в Португалию

В среду, 24 октября, на стадионе «Драгау» они проведут матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА против местного одноименного клуба.

Алексей Михайличенко, заменяющий Олега Блохина, перенесшего операцию, на посту главного тренера, рассчитывает на трех вратарей и 17 полевых футболистов.

Вратари: Шовковский, Коваль, Бойко.

Защитники: Бетао, Михалик, Тайво, Хачериди.

Полузащитники: Велозу, Вукоевич, Ярмоленко, Гармаш, Гусев, Кранчар, Аруна, Нинкович, Богданов.

Нападающие: Милевский, Идейе, Мехмеди, Рубен.

В последнем календарном матче, против «Металлиста», повреждение получил бразилец Раффаэль. Также в Киеве по аналогичной причине остался его соотечественник Дуду, продолжают восстанавливаться Данило Силва и Леандро Алмейда. С другой стороны, вернулся в строй защитник Бетао, пропустивший поединок с харьковчанами, сообщает пресс-служба "бело-синих".