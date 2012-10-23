Ахметов надеется, что Шахтер «испортит» день рождения Абрамовичу

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов надеется, что его клуб сегодня победит в матче Лиги чемпионов против действующего чемпиона - "Челси".

Об этом Ахметов рассказал журналистам на открытой тренировке горняков накануне.

"Чем сильнее соперник, тем почетнее победа над ним", - считает президент клуба.

На матч в Донецке планирует прилететь владелец "Челси" российский миллиардер Роман Абрамович.

"У него послезавтра день рождения, и мы постараемся все сделать для того, чтобы его команда его не поздравила. У нас хорошие и теплые дружеские отношения, но на поле будет борьба. Надеюсь, от этой борьбы выиграет, прежде всего, болельщик. И очень желательно, чтобы победили именно наши болельщики и получили огромное удовольствие ", - сказал Ахметов.

Напомним, матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Челси" состоится сегодня на "Донбасс-Арене". Начало - в 21.45. Трансляция - телеканал "Украина".

По материалам официального сайта ФК "Шахтер"