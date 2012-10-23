Греческий полицейский попал в книгу рекордов Гиннеса

29-летний Андреас Колеттис работает полицейским и одновременно тренирует сборную Греции по тяжелой атлетике на Специальных олимпийских играх. В прошлом Колеттис занимался двумя видами спорта - тяжелой атлетикой и плаванием, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

Судья-рекордсмен имеет официальные сертификаты судьи в следующих видах спорта: легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, пляжный гандбол, пляжный теннис, пляжный волейбол, футбол для незрячих, бокс, бридж, шахматы, биатлон, триатлон, фехтование, футбол, мини-футбол, спортивное скалолазание, паратриатлон, моторные ралли, парусный спорт, спортивная рыбалка, плавание, синхронное плавание, теннис, настольный теннис, подводная стрельба по мишеням, волейбол, борьба у-шу и кунг-фу.