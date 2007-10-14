Все результаты отборочного раунда Евро-2008

Французы разнесли Фареры

Группа A: Армения - Сербия 0:0, Азербайджан - Португалия 0:2, Польша - Казахстан 3:1, Бельгия - Финляндия 0:0 Группа B: Шотландия -Украина 3-1 (Миллер 4, Маккалох 10 Макфедден 68 – Шевченко 24), Фарерские острова - Франция 0:6 (Анелька 6, Анри 8, Бензема 50, 81 Ротэн 66, Бен-Арфа 90+4), Италия - Грузия 2:0 Группа C: Венгрия - Мальта 2:0, Молдова - Турция 1:1, Греция – Босния-Герцеговина 3:2 Группа D: Словакия - Сан-Марино 7-0, Кипр - Уэльс 3:1, Ирландия - Германия 0:0 Группа E: Англия - Эстония 3-0 (Райт-Филипс 11, Руни 32, Ряхн, автогол 33), Хорватия - Израиль 1:0 Группа F: Исландия – Латвия - 2:4, Лихтенштейн – Швеция 0:3, Дания – Испания 1:3 Группа G: Белоруссия – Люксембург - 0:1, Румыния – Нидерланды 1:0, Словения – Албания 0:0

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