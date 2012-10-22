Бойцы Беркута после матча избили ногами фанов Металлиста (видео)
13:27, 22 октября 2012Спорт
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После матча между командами "Динамо" (Киев) и "Металлист" (Харьков) произошел инцидент между фанатами "Металлиста" и милицией.
Об этом сообщает Украинская правда.
На опубликованном видно, как сотрудники милиции в камуфляже ногами бьют двух молодых людей с символикой "Металлиста".
На 20-и секунде видно, как правоохранитель толкает на землю девушку.
"Беркутовцы" не реагируют на негодование свидетелей и на камеры.
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