Бойцы Беркута после матча избили ногами фанов Металлиста (видео)

Об этом сообщает Украинская правда.

На опубликованном видно, как сотрудники милиции в камуфляже ногами бьют двух молодых людей с символикой "Металлиста".

На 20-и секунде видно, как правоохранитель толкает на землю девушку.

"Беркутовцы" не реагируют на негодование свидетелей и на камеры.