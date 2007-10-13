Завершился матч Шотландия - Украина

Сборная Украины утратила даже призрачный шанс попасть на Чемпионат Европы по футболу в 2008 году. В Глазго на стадионе Хэмпден Парк украинцы уступили шотландцам 1:3.

Олег Блохин пошел ва-банк, выставив трех форвардов в стартовом составе. На 4 минуте стало ясно, что наихудшие опасения подтвердились: сборная Шотландии забила быстрый гол - защитники прозевали Миллера в своей штрафной - , а на 10 минуте, окрыленная успехом удвоила свое преимущество (гол на счету Маккалоха). Сине-желтые заметно воспряли духом после того, как на 24 минуте Андрею Шевченко удалось отыграть один мяч. Однако после третьей «пощечины» (68 минута Макфедден ударом в ближний угол замкнул диагональную передачу) окончательно смирились с поражением и уже не создали ни одного опасного момента у ворот Гордона.

Евро 2008. Отборочный раунд

Шотландия - Украина 3:1

Голы Миллер, Маккалох, Макфедден - Шевченко

Составы:

Шотландия: Гордон, Хаттон, Уир, Макманус, Нэйсмит, Браун (Мэлони), Фергюсон, Пирсон, Маккаллох (Дейли), Макфадден (О’Коннор), Миллер.

Украина: Шовковский, Несмачный, Езерский, Чигринский, Кучер, Тимощук (Шелаев), Гусев (Ротань), Воробей (Назаренко), Воронин, Шевченко, Гладкий.

Также на данный момент завершились еще два матча: в группе D Словакия разгромила Сан-Марино со счетом 7-0, а в группе Е Англия одержала победу над Эстонией 3-0 (Райт-Филипс 11, Руни 32, Ряхн, автогол 33)

В матче нашей группы французы в начале 2-го тайма обыгрывают сборную Фарерских островов - 3:0.