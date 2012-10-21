Михайличенко: нужно поскорее забыть игру с «Металлистом»

Тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко хочет поскорее забыть игру с «Металлистом» (киевляне дома уступили харьковчанам со счетом 1:3) и бросить все силы на подготовку команды к предстоящему матчу Лиги чемпионов с «Порту». Об этом он поведал на послематчевой пресс-конференции:

«Тяжело сейчас комментировать эту игру, потому что много нервных клеток осталось на поле, и сама игра получилась очень нервной — какую-то однозначную оценку ей дать крайне сложно.

Конечно, ни для кого ни секрет, что в ситуации, когда мы имеем в составе очень много «сборников», такие игры, сразу после матчей сборных, проходят очень и очень сложно. Не стал исключением и этот поединок. «Металлисту» в этом плане было чуть легче: харьковчане все вместе готовились к этой игре. В таких матчах очень важно, чтобы команда свою не совсем оптимальную физическую форму компенсировала дисциплиной на поле, выполнением выбранных на поединок тактическими построениями. К сожалению, с нашей стороны сегодня было очень много грубых ошибок, мы их не избежали. И результат не заставил себя ждать.

Но нужно поскорее забыть сегодняшнюю игру, потому что ее результат негативен для команды и с психологической точки зрения. Тем более, что для нас выпал период, содержащий себя очень важные, ключевые игры. Видно, что мы, может быть, психологически не успеваем перестроиться и допускаем ряд ошибок. Я не могу сказать, что команда сегодня не играла на результат, не хотела выиграть, но нашими просчетами, которые мы сами себе «привезли» в организации игры, в итоге умело воспользовался «Металлист». Хотя, просмотрев, проанализировав игру этой команды, мы прекрасно понимали, за счет чего она играет, за счет чего стремится добиваться результата. Но одно дело — знать, а другое дело — выполнять то, что было намечено для достижения результата. Сегодня нам это не удалось по ряду причин. Многим игрокам нужно будет задуматься о своем состоянии, о своем восприятии, о своем вкладе в командные действия, в командную игру, в командные построения, которые нарушаются из-за банальных ошибок.

У нас не очень много времени на восстановление, но его нужно использовать максимально, чтобы удачно сыграть с «Порту», - цитирует Михайличенко Динамо Киев от Шурика.