Динамо проиграло Металлисту

Киевляне проиграли домашний поединок подопечным Маркевича.

Киевское «Динамо» проиграло домашний матч 12-го тура Чемпионата Украины по футболу харьковскому «Металлисту» со счетом 1:3. Голы на счету Тайсона (34), Клейтона (52 пен.) Торреса (93) и Ярмоленко (59). В других матчах сегодняшнего дня зафиксированы такие результаты: Заря - Днепр 3 : 2 Волынь - Металлург Д 1 : 1.

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