Динамо проиграло Металлисту

21:30, 20 октября 2012
Спорт
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Киевляне проиграли домашний поединок подопечным Маркевича.

Харьковский ”Металлист”

Киевское «Динамо» проиграло домашний матч 12-го тура Чемпионата Украины по футболу харьковскому «Металлисту» со счетом 1:3.

Голы на счету Тайсона (34), Клейтона (52 пен.) Торреса (93) и Ярмоленко (59).

В других матчах сегодняшнего дня зафиксированы такие результаты:

Заря - Днепр  3 : 2

Волынь - Металлург Д 1 : 1.

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