Динамо проиграло Металлисту
21:30, 20 октября 2012Спорт
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Киевляне проиграли домашний поединок подопечным Маркевича.
Харьковский ”Металлист” был сильнее
Киевское «Динамо» проиграло домашний матч 12-го тура Чемпионата Украины по футболу харьковскому «Металлисту» со счетом 1:3.
Голы на счету Тайсона (34), Клейтона (52 пен.) Торреса (93) и Ярмоленко (59).
В других матчах сегодняшнего дня зафиксированы такие результаты:
Заря - Днепр 3 : 2
Волынь - Металлург Д 1 : 1.
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