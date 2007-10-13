Сборная Франции не смогла вовремя добраться на матч Евро-2008

Франция будет просить о переносе отборочного матча Евро-2008 против команды Фарерских островов из-за того, что самолет французской сборной не смог приземлиться в пункте назначения из-за плохой погоды на островах.

«Федерация будет настаивать на переносе матча из-за экстраординарных обстоятельств», - заявили в ФФФ.

Самолет, который должен был доставить сборную Франции в Торсхавн, был направлен в Берген в Норвегии. В субботу французы предпримут повторную попытку вылететь на Фарерские острова или сядут на паром, сообщает «Рейтер».

Правила УЕФА определяют, что команда должна прибыть на место игры за 24 часа до начала. Матч Фарерские острова – Франция должен был состояться в субботу в 15:00 по гринвичскому времени.

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