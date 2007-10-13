Шотландские фаны устроили сборной Блохина неприятный сюрприз

В Глазго сборную Олега Блохина ожидало несколько неприятных сюрпризов. Один из них устроили шотландские болельщики: при виде украинских тренеров и футболистов, они развернулись спиной и подняли юбки.

Капитана сборной Украины в Глазго ждал отдельный сюрприз. На выходе из аэропорта Андрея ждал... Жозе Моуринью. Фанаты Шотландии сделали картонный фото-макет экс-наставника "Челси" в натуральную величину и просили Андрея обняться с фигурой тренера и сфотографироваться. Впрочем, Андрей был настолько поглощён своими мыслями что даже не заметил юморной заготовки фанов.

Блохин был недоволен тем, что сборной не дали машину сопровождения, и команда вынуждена была почти час добираться на тренировку через пробки.

Сама тренировка, на которой все футболисты работали в общей группе (в том числе и Тимощук), для представителей прессы была открыта лишь первые пятнадцать минут.

Наставник украинцев пока так и не определился, кого поставить в ворота (Пятова или Шовковского). Также тренер не решил, по какой схеме будет действовать Украина (с одним, двумя или даже тремя нападающими).

Блохин подчеркнул, что игра будет нервной и сложной. "Сначала шотландцы побегут вперед, чтоб снести оборону. Для нас главное – выстоять первые минуты, не паниковать и не допускать ошибок. Украина точно не слабее Шотландии. Мы обязательно выиграем, если не будем ошибаться", - сказал Блохин.

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