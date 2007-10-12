Открылся международный фестиваль казацких боевых искусств

Сегодня в Запорожье открылся международный фестиваль казацких боевых и традиционных искусств "Покровские колокола Хортицкого Спаса".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, в этом году в программе фестиваля, который проводится в Запорожской области в 11-й раз, - не только состязания представителей различных школ боевых казацких искусств и традиционные выездка и джигитовка, сражение "лава на лаву" и упражнения с казацкой пикой, но и фотохудожественный проект "Спас - обычаи казацкого рода" - выставка художественных произведений и фоторабот, рассказывающая об особенностях боевого искусства "Спас" и мировоззрении его последователей.

В рамках фестиваля состоятся также финальные поединки Первенства Украины по Спасу и показательные выступления школ национальных боевых искусств Украины, России и Беларуси.

Фестиваль завершится 14 октября показательными выступлениями участников на острове Хортица.