Польша и Англия сыграли вничью
22:31, 17 октября 2012Спорт
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Завершился перенесенный вчера из-за ливня матч отборочного раунда Чемпионата мира по футболу.
Польша - Англия 1:1 (Руни 31 - Глик 70).
Теперь в группе H, где выступает и украинская сборная, лидирует сборная родоначальников футбола - 8 очков после четырех игр.
За ними последние обидчики украинцев - черногорцы 7 (3 игры), и по потерянным очкам у них положение даже лучше англичан.
У Польши, соответственно 5-3, у Молдовы 4-4, у Украины 2-3, у Сан-Марино 0-3.
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