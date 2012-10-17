Польша и Англия сыграли вничью

Польша - Англия 1:1 (Руни 31 - Глик 70).

Теперь в группе H, где выступает и украинская сборная, лидирует сборная родоначальников футбола - 8 очков после четырех игр.

За ними последние обидчики украинцев - черногорцы 7 (3 игры), и по потерянным очкам у них положение даже лучше англичан.

У Польши, соответственно 5-3, у Молдовы 4-4, у Украины 2-3, у Сан-Марино 0-3.