СМИ: Турция надеется, что ее сборную по футболу возглавит Луческу
16:43, 17 октября 2012Спорт
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Глава донецкого "Шахтера" Мирча Луческу является главным претендентом на пост главного тренера сборной Турции.
Луческу сватают в Турцию
Такую информацию распространило турецкое издание Sabah, пишет ТСН.
По информации СМИ, президент местной федерации футбола Йылдырым Демирорену готов разорвать контракт с нынешним тренером Абдулом Авчи. Дело в том, что Демирорену разочарован провальным стартом команды в отборе на чемпионат мира-2014, где сборная Турции набрала всего три очка в четырех матчах.
Сообщается, что Демирорену знаком с Луческу еще со времен работы румынского специалиста в "Бешикташе". И он даже готов выдать Луческу полный карт-бланш, потому что уверен, что именно Мистер приведет сборную Турции к победам.
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