СМИ: Турция надеется, что ее сборную по футболу возглавит Луческу

Такую информацию распространило турецкое издание Sabah, пишет ТСН.

По информации СМИ, президент местной федерации футбола Йылдырым Демирорену готов разорвать контракт с нынешним тренером Абдулом Авчи. Дело в том, что Демирорену разочарован провальным стартом команды в отборе на чемпионат мира-2014, где сборная Турции набрала всего три очка в четырех матчах.

Сообщается, что Демирорену знаком с Луческу еще со времен работы румынского специалиста в "Бешикташе". И он даже готов выдать Луческу полный карт-бланш, потому что уверен, что именно Мистер приведет сборную Турции к победам.