После отмены матча в Польше фаны устроили заплыв на трибунах (фото, видео)

Поединку помешал сильный дождь в Варшаве.

Сильный ливень, который обрушился на польскую столицу, привел поле варшавского "Народного" стадиона в негодность.

Сперва чиновники надеялись, что матч будет сыгран позднее, но погода была иного мнения.

Польские фаны, однако, не пали духом и, радуясь как дети, устроили себе "водные процедуры" и гонки со стюардами.

Поединок Польша-Англия должен быть сыгран сегодня вечером.

По материалам iSport.ua