После отмены матча в Польше фаны устроили заплыв на трибунах (фото, видео)
11:02, 17 октября 2012Спорт
5262
Сборные Англии и Польши по футболу не смогли сыграть свой матч в отборе на ЧМ-2014.
Фаны решили не впадать в отчаяние... Фото со страницы Polscy Kibice в Facebook
Поединку помешал сильный дождь в Варшаве.
Сильный ливень, который обрушился на польскую столицу, привел поле варшавского "Народного" стадиона в негодность.
Сперва чиновники надеялись, что матч будет сыгран позднее, но погода была иного мнения.
Польские фаны, однако, не пали духом и, радуясь как дети, устроили себе "водные процедуры" и гонки со стюардами.
Поединок Польша-Англия должен быть сыгран сегодня вечером.
По материалам iSport.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter