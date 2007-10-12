Английские футболисты могут повторить два рекорда сборной России

Английские футболисты могут повторить в субботнем отборочном матче чемпионата Европы-2008 с эстонцами два рекорда сборной России.

Дело в том, что в настоящий момент у команды Стива Макларена продолжаются две серии: британцы не пропускали мячей в свои ворота пять матчей подряд, а также в четырех последних поединках забивали не менее трех голов.

Рекордные показатели сборной России в отборочных циклах чемпионатов Европы в тех же статистических категориях на сегодняшний день составляют пять сверхрезультативных матчей (не менее трех забитых россиянами мячей) и шесть игр на ноль подряд, напоминает Ifostrada Sport.

Рекордный для европейских отборочных турниров показатель в этой статистической категории принадлежит сборной Испании, которая с 27 марта 1999 года по 7 сентября 2002 года шесть раз поражала ворота своих противников более трех раз за игру.

По пять таких матчей, кроме сборной России, имеют в своем активе команды Нидерландов (1971-1975), Ирландии (1991-1995), Болгарии (1994-1995) и Чехии (2003-2006).

Шесть "сухих" матчей в квалификации континентального первенства удались сборной России под руководством Гуса Хиддинка в нынешнем отборочном цикле. Серия матчей "на ноль" команды Хиддинка прервалась 12 сентября на лондонском "Уэмбли", где россияне уступили сборной Англии 0:3.

Рекорд по количеству отборочных матчей чемпионатов Европы без пропущенных мячей принадлежит сборной Греции, которая между 16 октября 2002 года и 24 марта 2007-го выдала девять таких игр. Восемь "сухих" матчей имеет в своем активе команда Швеции (1998-2002), по семь - сборные Англии (1983-1987) и Шотландии (1995-1998). По шесть раз кряду, как и сборная России, оставляли свои ворота на замке команды СССР (1987-1991), Франции (1994-1995) и Нидерландов (1995-2003).

В субботу, 13 октября, сборная Англии примет в отборочном матче ЕВРО-2008 на своем поле команду Эстонии.

РИА Новости